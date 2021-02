Post Salernitana-Vicenza | le parole di Castori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il tecnico dei granata ha parlato in conferenza stampa nelesprimendo tutto il suo rammarico per questo pareggio casalingo che sa di sconfitta.: cosa ha detto? “Non era facile giocare su un campo cosi pesante la terza partita in sette giorni. Ultimamente gli episodi ci hanno penalizzato, oggi abbiamo sbagliato anche un rigore. Evidentemente ora ci gira cosi anche se eravamo comunque riusciti ad andare in vantaggio. Sicuramente segnare prima ci avrebbe permesso di gestire diversamente il secondo tempo, poi loro hanno trovato questi eurogoal ma il computo delle occasioni sbagliate ci penalizza nel risultato finale. L’ attaccante vive per il goal, eravamo nel primo tempo e non credo che la palla scottasse. ...