Omicidio Ilenia Fabbri | dalle telecamere spunta una figura sospetta

Il particolare è stato riferito da una persona presentatasi spontaneamente in commissariato poco dopo l'della 46enneFabbri, trovata sgozzata sabato 6 febbraio nella sua abitazione di ...È lui la figura intravista dall'amica della figlia di, l'unica persona in casa con la vittima al momento dell'? Alla domanda cercheranno di rispondere gli inquirenti nelle prossime ...Il racconto di un testimone in commissariato. L'uomo è indagato per omicidio volontario pluriaggravato in concorso con persona ignota ...In almeno un paio di circostanze, uscendo da incontri con l’avvocato civilista, l’ex marito si sarebbe lasciato andare a sfoghi di questo tipo contro la ex moglie: se continua così, prima o poi le man ...