Monitoraggio ISS | “Contagi in aumento tra i giovani | diffusa presenza di variante inglese in Italia”

Leggi su limemagazine.eu

(Di sabato 13 febbraio 2021) . Il Presidente ISS Silvio Brusaferro: “Stiamo osservando che sono soprattutto le popolazioni piùa contrarre il virus”. Giovanni Rezza: “Ci sono segnali che devono farci prestare grande attenzione, siamo preoccupati per la diffusione delle varianti virali a livello nazionale. Dobbiamo assolutamente accelerare la campagna vaccinale”. Il virus è tornato a circolare con maggior forza in, di conseguenza c’è stato undeiin alcuni territori causati dalle varianti del coronavirus. È quanto hanno dichiarato il professor Silvio Brusaferro – presidente dell’Iss – e il collega Giovanni Rezza – Direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute – nel corso dell’odierna conferenza stampa dedicata aldell’andamento dell’epidemia in. ...