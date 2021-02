Marc Marquez, il braccio comincia (finalmente) a guarire (Di sabato 13 febbraio 2021) Buone notizie sul fronte Marc Marquez, o meglio sul suo braccio. La Honda ha diramato un comunicato ufficiale in cui ci ha aggiornato sulla situazione clinica dell’osso incriminato che, pare, stia mostrando segni di miglioramento. “Un’ulteriore controllo di Marc Marquez all’ospedale Ruber Internacional“, si legge nel comunicato, “Dieci settimane dopo l’intervento chirurgico per una pseudoartosi all’omero destro, ha confermato una condizione clinica favorevole. L’equipe medica guidata dai dott. Samuel Antuña ed Ignacio Roger de Oña, inclusi i dott. Juan De Miguel, Aitor Ibarzabal ed Andrea García Villanueva, hanno constatato nelle radiografie segni di consolidamento nell’osso ed erano soddisfatti dei progressi. Da adesso in poi, e nelle prossime settimane, Marquez sarà in grado di fare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021) Buone notizie sul fronte, o meglio sul suo. La Honda ha diramato un comunicato ufficiale in cui ci ha aggiornato sulla situazione clinica dell’osso incriminato che, pare, stia mostrando segni di miglioramento. “Un’ulteriore controllo diall’ospedale Ruber Internacional“, si legge nel comunicato, “Dieci settimane dopo l’intervento chirurgico per una pseudoartosi all’omero destro, ha confermato una condizione clinica favorevole. L’equipe medica guidata dai dott. Samuel Antuña ed Ignacio Roger de Oña, inclusi i dott. Juan De Miguel, Aitor Ibarzabal ed Andrea García Villanueva, hanno constatato nelle radiografie segni di consolidamento nell’osso ed erano soddisfatti dei progressi. Da adesso in poi, e nelle prossime settimane,sarà in grado di fare ...

