LIVE Fognini-De Minaur, Australian Open in DIRETTA: si comincerà dopo Barty-Alexandrova (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-KHACHANOV 9:49 Buongiorno a tutti: riportiamo un aggiornamento relativo al match che precede quello di cui si parla qui, e cioè quello tra la numero 1 del mondo, Ashleigh Barty, ed Ekaterina Alexandrova, numero 29 del seeding. L’Australiana, partita piano, è ora avanti 5-2 nel primo set; al termine di questo incontro inizieranno Fognini e de Minaur. Se l’andamento dovesse essere quello attuale, i due scenderebbero in campo poco dopo le 10:30. Fognini-Herbert – Fognini-Caruso – La presentazione Buona mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-KHACHANOV 9:49 Buongiorno a tutti: riportiamo un aggiornamento relativo al match che precede quello di cui si parla qui, e cioè quello tra la numero 1 del mondo, Ashleigh, ed Ekaterina, numero 29 del seeding. L’a, partita piano, è ora avanti 5-2 nel primo set; al termine di questo incontro inizierannoe de. Se l’andamento dovesse essere quello attuale, i due scenderebbero in campo pocole 10:30.-Herbert –-Caruso – La presentazione Buona mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di ...

Eurosport_IT : Tornano in campo gli azzurri, tocca a Berrettini e Fognini ?? Segui in diretta tutti i match del day 6 di Australia… - FiorinoLuca : RT @Alenize82: Anche oggi saremo LIVE su #Twitch alle ore 19.30 per parlare di #tennis e #AusOpen Saremo io, @FiorinoLuca e @lucabaldi70… - Alenize82 : Anche oggi saremo LIVE su #Twitch alle ore 19.30 per parlare di #tennis e #AusOpen Saremo io, @FiorinoLuca e… - NemorinoTorino : AUSTRALIAN OPEN - Non perdere neanche uno scambio degli Australian Open: guarda tutte le partite LIVE su Eurosport… - infoitsport : LIVE Fognini-Caruso 4-6 6-2 2-6 6-3 7-6, Australian Open in DIRETTA: il ligure si impone al super tie-break. Finale… -