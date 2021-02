Governo Draghi: ne valeva davvero la pena? (Di sabato 13 febbraio 2021) Non è il dream team che tutti sognavano la prima notizia è questa, qualsiasi cosa se ne pensi, qualunque idea politica si abbia. E non è nemmeno il “Governo dei migliori”. Questo è il punto, ed anche il fatto strano di questa vicenda. La prima cosa che stupisce è tutta qui: nato con la possibilità di scegliere chiunque, e con l’aspirazione ad una discontinuità assoluta cin il passato, il primo Governo di Mario Draghi è molto poco sorprendente. Si fonda (nella parte tecnica) su degli onestissimi gregari, e nella parte politica, come vedremo nel dettaglio, sul trapianto chirurgico di corposi frammenti di tre importanti governi del passato: quello di Conte (ovviamente), quello gialloverde, e – addirittura – dell’ultimo Governo Berlusconi. Guardi questa foto di gruppo e non puoi fare a meno di dirti: “Tutto qui?”. Questo ... Leggi su tpi (Di sabato 13 febbraio 2021) Non è il dream team che tutti sognavano la prima notizia è questa, qualsiasi cosa se ne pensi, qualunque idea politica si abbia. E non è nemmeno il “dei migliori”. Questo è il punto, ed anche il fatto strano di questa vicenda. La prima cosa che stupisce è tutta qui: nato con la possibilità di scegliere chiunque, e con l’aspirazione ad una discontinuità assoluta cin il passato, il primodi Marioè molto poco sorprendente. Si fonda (nella parte tecnica) su degli onestissimi gregari, e nella parte politica, come vedremo nel dettaglio, sul trapianto chirurgico di corposi frammenti di tre importanti governi del passato: quello di Conte (ovviamente), quello gialloverde, e – addirittura – dell’ultimoBerlusconi. Guardi questa foto di gruppo e non puoi fare a meno di dirti: “Tutto qui?”. Questo ...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - stefanomanservi : RT @sbonaccini: Buon lavoro al nuovo Governo, al Presidente Mario Draghi, ai ministri. Mettiamoci subito al lavoro, insieme. - aldoceccarelli : RT @DomaniGiornale: Conte lascia Palazzo Chigi mano nella mano con la fidanzata, Olivia Paladino. Poco prima, il passaggio della campanella… -