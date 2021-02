Dimesso dall’ospedale, 76enne caudino muore in auto mentre torna a casa (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sarebbe un malore alla base del decesso di un uomo del ’44 di Montesarchio, stroncato mentre stava tornando a casa, accompagnato, lungo l’Appia. Il 76enne, che era stato appena Dimesso dal Fatebenefratelli, è stato immediatamente soccorso ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre all’ambulanza, anche i carabinieri per i rilievi del caso e la Polizia Municipale per far defluire il traffico ovviamente congestionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sarebbe un malore alla base del decesso di un uomo del ’44 di Montesarchio, stroncatostavando a, accompagnato, lungo l’Appia. Il, che era stato appenadal Fatebenefratelli, è stato immediatamente soccorso ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre all’ambulanza, anche i carabinieri per i rilievi del caso e la Polizia Municipale per far defluire il traffico ovviamente congestionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

