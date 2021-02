Coca-Cola per l’ambiente: sperimentata la prima bottiglia di carta (Di sabato 13 febbraio 2021) L’azienda Coca-Cola sperimenta la prima bottiglia di carta. L’obiettivo è eliminare completamente la plastica dal packaging La Coca-Cola abbraccia la sostenibilità ambientale. Il celebre marchio sta infatti sperimentando la prima bottiglia fatta di carta: il prototipo è realizzato da un’azienda danese e prevede un involucro di carta extra resistente che contiene ancora un sottile rivestimento di plastica. L’obiettivo a lungo termine è quello di trovare il modo di eliminare completamente la plastica dal packaging del prodotto per renderlo riciclabile al 100%. Per il momento sembra essere una sfida ancora difficile fa realizzare, poiché la plastica consente il contenimento dei gas e non lascia che le ... Leggi su zon (Di sabato 13 febbraio 2021) L’aziendasperimenta ladi. L’obiettivo è eliminare completamente la plastica dal packaging Laabbraccia la sostenibilità ambientale. Il celebre marchio sta infatti sperimentando lafatta di: il prototipo è realizzato da un’azienda danese e prevede un involucro diextra resistente che contiene ancora un sottile rivestimento di plastica. L’obiettivo a lungo termine è quello di trovare il modo di eliminare completamente la plastica dal packaging del prodotto per renderlo riciclabile al 100%. Per il momento sembra essere una sfida ancora difficile fa realizzare, poiché la plastica consente il contenimento dei gas e non lascia che le ...

Ultime Notizie dalla rete : Coca Cola Coca - Cola sarà la prima a produrre bottiglie di carta al 100%

La sfida di Coca - Cola The Coca - Cola Company ha affidato il compito di produrre e testare il prototipo a The Paper Bottle Company, un'azienda danese che sta cercando di portare a termine una sfida ...

Maxi tamponamento con 100 veicoli: infermiera sopravvissuta esce dall'auto e va a lavorare

'Ho iniziato a fare fatica a controllare il mio veicolo finchè mi sono trovata davanti molti mezzi incidentati, tra i quali un semirimorchio della Coca - Cola ed un secondo camion con Bisarca ...

Coca-Cola sarà la prima a produrre bottiglie di carta al 100% QUOTIDIANO.NET Ardian Vehbiu, tra le due sponde dell’Adriatico

«La radio a onde corte era uno di quegli strumenti che produceva libertà, facendoti vibrare sulle stesse frequenze del resto dell’universo», scrive Ardian Vehbiu nel saggio «Cose portate dal mare» pub ...

Allerta alimentare, frammenti di vetro dentro una nota bevanda: ritirati molti lotti, ecco di quali si tratta

Il Ministero della Salute in data 9 febbraio ha fatto ha emesso un richiamo per un noto marchio di bevande gassate, la Coca-Cola per rischio alimentare dovuto alla presenza di corpi estranei nella bev ...

