Beppe Grillo e il messaggio sul futuro dei 5stelle (Di sabato 13 febbraio 2021) Beppe Grillo, nella giornata in cui c'è stato il passaggio di consegne al nuovo governo Draghi, ha pubblicato un messaggio per il futuro dei 5s Beppe Grillo e il messaggio all’insegna dell’evoluzione del Movimento su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 febbraio 2021), nella giornata in cui c'è stato il passaggio di consegne al nuovo governo Draghi, ha pubblicato unper ildei 5se ilall’insegna dell’evoluzione del Movimento su Notizie.it.

beppe_grillo : E’ di una transizione cerebrale di cui abbiamo bisogno. - fanpage : 'Il super ministero chiesto da Beppe Grillo non c'è. Noi non abbiamo votato per questo sulla piattaforma Rousseau'… - fleinaudi : #BuonaPagina 'Ehilà, Beppe!' @mattiafeltri @LaStampa ??La sola idea di Beppe Grillo azionista di un governo di Ma… - GiovaValentini : Viene da chiedere ai dissidenti e ai critici del @Mov5Stelle: possibile che Beppe Grillo, Conte, Fico, Di Maio sian… - FabrizioCrocini : @tranellio @beppe_grillo Beppe io ho votato NO. Perché la puzza di cetriolo se sentiva lontano due kilometri. Fare… -