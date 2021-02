Arbitri: doppio lutto Addio a Mattei e Beschin (Di sabato 13 febbraio 2021) doppio lutto nel mondo arbitrale. Si è spento a 78 anni Maurizio Mattei, ex fischietto della sezione di Macerata e con alle spalle una lunga carriera da dirigente nella CAN, dove fu vice prima di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021)nel mondo arbitrale. Si è spento a 78 anni Maurizio, ex fischietto della sezione di Macerata e con alle spalle una lunga carriera da dirigente nella CAN, dove fu vice prima di ...

infoitsport : Doppio lutto per gli arbitri: morti l’ex designatore Mattei e l’internazionale Beschin - emmerre77 : @dinamo_sassari vs @VLPesaro con terna arbitrale non all'altezza della partita. 4Q con 5 falli @dinamo_sassari dopo… - sportface2016 : Doppio lutto nel mondo arbitrale: morti gli ex fischietti Maurizio #Mattei e Gianni #Beschin - FcInterNewsit : Doppio impegno in campionato per la Primavera di Madonna: designati gli arbitri - Tiziano06064725 : @TemplariIc @FabRavezzani Prego probi e onesti lavoratori, salutatemi il consigliere FIGC Oriali.... che urla e min… -