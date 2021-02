Unicef e Wfp lanciano allarme su pasti scolastici (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nuovo rapporto Unicef/WFP: a livello mondiale persi 39 miliardi di pasti scolastici dall’inizio della pandemia da COVID-19 Secondo un nuovo rapporto lanciato oggi dal Centro di Ricerca Innocenti dell’Unicef e dal WFP, dall’inizio della pandemia da COVID-19, a causa della chiusura delle scuole, non sono stati ricevuti più di 39 miliardi di pasti scolastici. Il rapporto COVID-19: Missing More Than a… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nuovo rapporto/WFP: a livello mondiale persi 39 miliardi didall’inizio della pandemia da COVID-19 Secondo un nuovo rapporto lanciato oggi dal Centro di Ricerca Innocenti dell’e dal WFP, dall’inizio della pandemia da COVID-19, a causa della chiusura delle scuole, non sono stati ricevuti più di 39 miliardi di. Il rapporto COVID-19: Missing More Than a… L'articolo Corriere Nazionale.

paravani_g : RT @CaritasRoma: In Malawi è la nsima, in Uganda il posho, in Kenya e Tanzania l'ugali... una polenta nutriente e a basso costo con cui si… - AlbertoEnricoA2 : RT @CaritasRoma: In Malawi è la nsima, in Uganda il posho, in Kenya e Tanzania l'ugali... una polenta nutriente e a basso costo con cui si… - colaiacomo : RT @CaritasRoma: In Malawi è la nsima, in Uganda il posho, in Kenya e Tanzania l'ugali... una polenta nutriente e a basso costo con cui si… - CaritasStampa : RT @CaritasRoma: In Malawi è la nsima, in Uganda il posho, in Kenya e Tanzania l'ugali... una polenta nutriente e a basso costo con cui si… - CaritasRoma : In Malawi è la nsima, in Uganda il posho, in Kenya e Tanzania l'ugali... una polenta nutriente e a basso costo con… -