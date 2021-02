Restyling Rétro | un tuffo nel passato più raffinato che mai

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il diktat della committenza era chiaro: riutilizzare una cucina originale di vent’anni fa. Il progetto per la creazione di questa casa vacanze è quindi ruotato intorno ad un elementoche doveva essere integrato:bandito il minimalismo, avanti il décor di gusto vintage in grado di creare un’atmosfera chic ed accogliente. Il fatto di riadattare un elemento già esistente come la cucina – che solitamente ha un costo significativo – se da una lato ha condizionato la fase progettuale; dall’altro, ha permesso di poter spaziare maggiormente e destinare il budget ad altri componenti, ottenendo un risultato di grande impatto, ma a costi contenuti. Il fil rouge del progetto? Sezionare il monolocale mediante i mobili, attribuendo carattere industriale, con unnelattraverso l’uso di colori, tessuti e arredi. Partendo dal noce ...