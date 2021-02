Lutto nel calcio | morto l' ex designatore di A Maurizio Mattei

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Si è spento, all'età di 78 anni,, ex arbitro maceratese e. Dopo aver iniziato la carriera nel 1963 diresse 82 partite in Serie C, 113 in B e 125 in A. Nel 1985, inoltre, ...

Si è spento, all'età di 78 anni, Maurizio Mattei , ex arbitro maceratese e designatore. Dopo aver iniziato la carriera1963 diresse 82 partite in Serie C, 113 in B e 125 in A.1985, inoltre, vinse il premio Giovanni Mauro , assegnato al miglior arbitro italiano dell'anno.2005 divenne designatore dei campionati di Serie A e B fino allo scandalo Calciopoli, in cui ...Dopo aver lasciato il campo, divenne presto dirigente arbitrale in Serie D e Serie C per poi ricoprire2005 l'incarico di designatore arbitrale di Serie A e B. Ruolo che coprì fino all'anno ...