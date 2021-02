Il trapper Wok ricoverato in ospedale: è in gravi condizioni (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il trapper Wok ricoverato: ad annunciarlo Ski, l’altro componente del duo ma non sono ancora noti in motivi: sarebbe in coma farmacologico Foto InstagramDa qualche ora sui social circola la notizia che il trapper Wok è ricoverato e addirittura in coma farmacologico. Successivamente la notizia è stata confermata. Il giovane forma un duo con Ski e soprattutto sulla scena romana è molto noto e apprezzato. I motivi non si conoscono ancora. Ovviamente è ben informato Ski ma nel corso di una diretta su Instagram ha chiaramente detto di non voler raccontare i “ca… di Wok”, rinviando la spiegazione al collega “se se la sentirà”. Non si conoscono cause che hanno portato a questa condizione né se il ragazzo è in pericolo di vita. Wok è giovanissimo, ha 21 e sta ottenendo i primi successi. Non molto tempo fa è ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 febbraio 2021) IlWok: ad annunciarlo Ski, l’altro componente del duo ma non sono ancora noti in motivi: sarebbe in coma farmacologico Foto InstagramDa qualche ora sui social circola la notizia che ilWok èe addirittura in coma farmacologico. Successivamente la notizia è stata confermata. Il giovane forma un duo con Ski e soprattutto sulla scena romana è molto noto e apprezzato. I motivi non si conoscono ancora. Ovviamente è ben informato Ski ma nel corso di una diretta su Instagram ha chiaramente detto di non voler raccontare i “ca… di Wok”, rinviando la spiegazione al collega “se se la sentirà”. Non si conoscono cause che hanno portato a questa condizione né se il ragazzo è in pericolo di vita. Wok è giovanissimo, ha 21 e sta ottenendo i primi successi. Non molto tempo fa è ...

