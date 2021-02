Gigi D’Alessio, chi è la nuova fidanzata di 26 anni più giovane (Di venerdì 12 febbraio 2021) Gigi D’Alessio dopo la rottura con Anna Tatangelo ha ritrovato l’amore con una ragazza di 26 anni più giovane: ecco di chi si tratta La storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio aveva fatto sognare migliaia di fan. Un amore durato 15 anni, intenso e profondo, dal quale è nato anche l’amato figlio. Una fine L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 12 febbraio 2021)dopo la rottura con Anna Tatangelo ha ritrovato l’amore con una ragazza di 26più: ecco di chi si tratta La storia tra Anna Tatangelo eaveva fatto sognare migliaia di fan. Un amore durato 15, intenso e profondo, dal quale è nato anche l’amato figlio. Una fine L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Gigi D’Alessio chi è la nuova (giovane) fidanzata Denise Esposito - #D’Alessio #nuova #(giovane) - radiosiciliarse : GIGI D'ALESSIO-CARO RENATO - GIGI D'ALESSIO-CARO RENATO - 7champions__ : @TURCO10ACM Tu mi hai detto in Italia. Se io ti dico che per me gigi d'alessio è il migliore in Italia vuol dire ch… - zazoomblog : Gigi D’Alessio: Ciao Anna nel mio cuore c’è lei 26 anni di differenza - #D’Alessio: #cuore #differenza… - martinaawn : Non Gigi D'Alessio alle 9 del mattino -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Gigi D'Alessio difende Gianluca Grignani: «Non era ubriaco, solo euforico» Corriere della Sera