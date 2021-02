Focolaio in asilo a Milano: chiusa scuola dell'infanzia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Milano, 11 febbraio 2021 - La scuola d'infanzia di via Lope de Vega , nel quartiere milanese della Barona è stata chiusa dopo che alcune educatrici e dei bambini sono risultati positivi al coronavirus ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 12 febbraio 2021), 11 febbraio 2021 - Lad'di via Lope de Vega , nel quartiere milanesea Barona è statadopo che alcune educatrici e dei bambini sono risultati positivi al coronavirus ...

franxkenteen : @anikeatable Ho appena appreso di un focolaio nell'asilo di fianco casa mia dove sono risultate positive ben 8 educ… - Majden3 : RT @Virus1979C: Brusaferro: «In 6 settimane la variante inglese può sostituire il virus». Focolaio in un asilo a Milano: 8 maestre e 6 bamb… - radio_milano : RT @qn_giorno: #Focolaio in #asilo a Milano: chiusa scuola dell'infanzia - dopiot : RT @Virus1979C: Brusaferro: «In 6 settimane la variante inglese può sostituire il virus». Focolaio in un asilo a Milano: 8 maestre e 6 bamb… - qn_giorno : #Focolaio in #asilo a Milano: chiusa scuola dell'infanzia -