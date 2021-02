Ecco la macchina di Ramanujan, un programma che inventa nuova matematica (Di venerdì 12 febbraio 2021) (foto: Chuk Yong via Pixabay)Si chiama macchina di Ramanujan ed è un algoritmo in grado di creare dal nulla congetture e proposizioni matematiche nuove e ancora non dimostrate. Il suo nome non è casuale e viene da quello del geniale matematico indiano Srinivasa Ramanujan, fin da piccolo bambino prodigio, scomparso a 32 anni, che nella sua vita – raccontata nel film L’uomo che vide l’infinito ha prodotto circa 3.900 nuovi risultati, fra equazioni e identità. Oggi un gruppo di matematici dell’Israel Institute of Technology (anche chiamato Technion) si è ispirato al giovane genio per costruire un programma (qui il sito dedicato) in grado, di generare nuove congetture matematiche, proprio come Srinivasa Ramanujan, che in futuro potrebbe cambiare il modo di fare matematica. I risultati sono ... Leggi su wired (Di venerdì 12 febbraio 2021) (foto: Chuk Yong via Pixabay)Si chiamadied è un algoritmo in grado di creare dal nulla congetture e proposizioni matematiche nuove e ancora non dimostrate. Il suo nome non è casuale e viene da quello del geniale matematico indiano Srinivasa, fin da piccolo bambino prodigio, scomparso a 32 anni, che nella sua vita – raccontata nel film L’uomo che vide l’infinito ha prodotto circa 3.900 nuovi risultati, fra equazioni e identità. Oggi un gruppo di matematici dell’Israel Institute of Technology (anche chiamato Technion) si è ispirato al giovane genio per costruire un(qui il sito dedicato) in grado, di generare nuove congetture matematiche, proprio come Srinivasa, che in futuro potrebbe cambiare il modo di fare. I risultati sono ...

