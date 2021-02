Ecco come 'smascherate' le certificazioni inventate (Di venerdì 12 febbraio 2021) Milano, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Sono un ricordo i giorni in cui per strada, nei locali, sui mezzi pubblici si incrociavano i sorrisi oltre agli sguardi. Quando ci si lascia alle spalle il portone di casa, ormai è la mascherina l'immancabile accessorio che copre naso e bocca. Prima difesa contro il coronavirus Sars-CoV-2 in tempi di pandemia. Ma come orientarsi nella giungla di proposte? come scegliere quella giusta evitando rischiose fregature? "Orientarsi non è semplice", dicono gli addetti ai lavori che ne hanno messe alla prova centinaia. Le promesse che accompagnano il 'must have' dell'era Covid: lavaggi infiniti in lavatrice, prezzi stracciati, nanoparticelle, superpoteri scudo. Ma Ecco una serie di regole d'oro che si possono seguire per ridurre il pericolo di acquisti avventati. A suggerirle sono gli esperti di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Milano, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Sono un ricordo i giorni in cui per strada, nei locali, sui mezzi pubblici si incrociavano i sorrisi oltre agli sguardi. Quando ci si lascia alle spalle il portone di casa, ormai è la mascherina l'immancabile accessorio che copre naso e bocca. Prima difesa contro il coronavirus Sars-CoV-2 in tempi di pandemia. Maorientarsi nella giungla di proposte?scegliere quella giusta evitando rischiose fregature? "Orientarsi non è semplice", dicono gli addetti ai lavori che ne hanno messe alla prova centinaia. Le promesse che accompagnano il 'must have' dell'era Covid: lavaggi infiniti in lavatrice, prezzi stracciati, nanoparticelle, superpoteri scudo. Mauna serie di regole d'oro che si possono seguire per ridurre il pericolo di acquisti avventati. A suggerirle sono gli esperti di un ...

