E se anche tu soffrissi della «sindrome da sedere morto»?

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono sempre più frequenti nelle sezioni benessere dei giornali internazionali titoli come “stare seduti è il nuovo fumare” o “alzati da quella sedia e cammina”. Il concetto è molto semplice: siamo una generazione che trascorre decisamente troppo tempo stando seduta. Qualche giorno fa, il magazine americano “Shape”, ha rincarato la dose, allertando sulla «sindrome da sedere morto». Facile sentirsi coinvolti, dato che – complice la modalità di smart working e l’aumentata sedentarietà in tempi di pandemia e lockdown – moltissimi di noi trascorrono ore e ore (fino a 10-12!) in posizione seduta, fissi davanti al computer, talvolta alzandosi giusto per andare in bagno o mangiare. In questi casi, e in special modo quando si tratta di una routine ripetuta da tempo, i muscoli del fondoschiena si addormentano. Ed ecco che scatta la famosa sindrome da dead butt. Niente panico! Esistono soluzioni per rianimare il lato B e mantenerlo sodo, tonico, attivo, nonostante il lavoro da scrivania.