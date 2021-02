Covid, 145 comuni in Campania oltre la soglia critica (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono 145 i comuni della Campania oltre la soglia critica per Covid. In base ai dati raccolti tra l’1 e il 7 febbraio, questi comuni superano la soglia di criticità sulla base del modello adottato dall’Unità di crisi regionale e illustrato nella relazione tecnica pubblicato sul sito della Regione. Il modello tiene conto della percentuale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono 145 idellalaper. In base ai dati raccolti tra l’1 e il 7 febbraio, questisuperano ladi criticità sulla base del modello adottato dall’Unità di crisi regionale e illustrato nella relazione tecnica pubblicato sul sito della Regione. Il modello tiene conto della percentuale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

