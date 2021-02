Civati | ' L' addio di Di Battista fine di una storia d' amore | il M5s ora disorienta'

(Di venerdì 12 febbraio 2021) LO'ex deputato di Possibile Pippoè convinto che il M5s stia pagando un prezzo 'affettivo', non solo politico, per il sostegno a Mario Draghi, riferendosi ovviamente all'di Alessandro Di ...

Ultime Notizie dalla rete : Civati addio

Globalist.it

LO'ex deputato di Possibile Pippoè convinto che il M5s stia pagando un prezzo 'affettivo', non solo politico, per il sostegno a Mario Draghi, riferendosi ovviamente all'di Alessandro Di Battista: "Sembra una storia d'...Qualche settimana prima c'era stato l'di Carlo Calenda. Quella dell'ex ministro dello ... Nel 2015 si registra invece la fuoriuscita del gruppo guidato da Filippoe la nascita di Possibile. ...L'ex deputato di Possibile: "C'è una mutazione genetica in corso, c'è chi da sovranista diventa europeista in 24 ore, il che denota anche la pochezza di certi personaggi" ...Pippo Civati: tutte le novità che non puoi perderti. Scopri tanti articoli e approfondimenti legati al tema Pippo Civati su Nanopress.it.