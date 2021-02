“Ciao Maschio” il nuovo programma di Rai1 sulle verità degli uomini | Stefano De Martino ospite

(Di venerdì 12 febbraio 2021) È una novità assoluta nel palinsesto televisivo firmato: sabato 13 febbraio, in seconda serata alle 24.15, parte “”. Ilvede al debutto, nel ruolo di conduttrice, Nunzia De Girolamo. Sarà un viaggio alla scoperta dell’universo maschile, anche in funzione del rapporto con le donne più significative delle loro vite. ‘’” è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Un salto coraggioso e non privo di polemiche quello compiuto da Nunzia De Girolamo che dal 13 febbraio farà il suo esordio nella seconda serata di Raiuno con il programma '' . Un ...il suo debutto come conduttrice. Dal 13 febbraio su Raiuno l'ex ministro Nunzia De Girolamo sarà la padrona di casa di "" , dove ospiterà solo uomini. Nella prima puntata ci saranno Stefano De Martino, Francesco Paolantoni e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Il suo talk ricorda Harem della Spaak ma ...È una novità assoluta nel palinsesto televisivo firmato Rai1: sabato 13 febbraio, in seconda serata alle 24.15, parte “Ciao Maschio” ...Intervista all’ex ministro che racconta la sua nuova avventura alla guida del talk show in onda su Rai1. Ospiti della prima puntata il sindaco De Magistris, Stefano De Martino e Francesco Paolantoni ...