Captain Marvel 2: Zawe Ashton scelta come villain del sequel (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'attrice Zawe Ashton ha ottenuto un ruolo da villain in Captain Marvel 2, l'atteso sequel con star Brie Larson nel ruolo di Carol Danvers. Captain Marvel 2 ha trovato l'interprete del villain della storia: Zawe Ashton reciterà infatti accanto a Brie Larson nel secondo capitolo delle avventure di Carol Danvers. Alla regia del lungometraggio ci sarà invece Nia DaCosta, che recentemente ha firmato il reboot di Candyman. La sceneggiatura del sequel di Captain Marvel è stata firmata da Megan McDonnell e, per ora, la produzione non ha rivelato quale personaggio è stato affidato a Zawe Ashton. Nel cast del progetto ci saranno ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'attriceha ottenuto un ruolo dain2, l'attesocon star Brie Larson nel ruolo di Carol Danvers.2 ha trovato l'interprete deldella storia:reciterà infatti accanto a Brie Larson nel secondo capitolo delle avventure di Carol Danvers. Alla regia del lungometraggio ci sarà invece Nia DaCosta, che recentemente ha firmato il reboot di Candyman. La sceneggiatura deldiè stata firmata da Megan McDonnell e, per ora, la produzione non ha rivelato quale personaggio è stato affidato a. Nel cast del progetto ci saranno ...

