Anziana morta in casa a Montecassiano | arrestati la figlia e il nipote

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 12 febbraio 2021)in. La Procura indaga per omicidio. Arrestata lae ildella vittima. MACERATA – Unainin provincia di Macerata. La tragedia, come raccontato da La Repubblica, è avvenuta alla Vigilia di Natale ma sono diversi i punti da chiarire. In un primo momento si era pensato ad un malore avuto durante una rapina. Le indagini, però, hanno portato al fermo dellae deldella vittima con l’accusa di concorso in omicidio volontario premeditato pluriaggravato dalla minorata difesa della vittima. Coinvolto anche il marito dell’. Aveva chiamato un Centro antiviolenza Secondo quanto accertato dagli inquirenti, la 78enne qualche giorno ...