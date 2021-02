Alfonso Signorini: «Elia e D’Eusanio orrende. Subisco il fascino di Maria Teresa Ruta». E sulla D’Urso… (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alfonso Signorini - GF Vip 5 (US Endemol Shine) A circa tre settimane dalla fine del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini fa il punto della situazione su quanto visto, mostrato e trasmesso in cinque mesi. Non è sempre stato un bello spettacolo, ma a suo dire era inevitabile “per la natura stessa del programma (…) Come accade in qualsiasi casa, ci sono cadute, litigi, parolacce che non vorresti mai vedere”. Ma c’è stato anche altro: squalifiche per bestemmie e parole diffamatorie e soprattutto il body shaming di Antonella Elia a Samantha De Grenet e l’ultimo scivolone di Alda D’Eusanio contro Laura Pausini e il suo compagno: “orrende. Ci mancherebbe, dico la verità. Mi pento di non aver sentito la battuta di Mario Balotelli, ho rimproverato i miei. La ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 12 febbraio 2021)- GF Vip 5 (US Endemol Shine) A circa tre settimane dalla fine del Grande Fratello Vip,fa il punto della situazione su quanto visto, mostrato e trasmesso in cinque mesi. Non è sempre stato un bello spettacolo, ma a suo dire era inevitabile “per la natura stessa del programma (…) Come accade in qualsiasi casa, ci sono cadute, litigi, parolacce che non vorresti mai vedere”. Ma c’è stato anche altro: squalifiche per bestemmie e parole diffamatorie e soprattutto il body shaming di Antonellaa Samantha De Grenet e l’ultimo scivolone di Aldacontro Laura Pausini e il suo compagno: “. Ci mancherebbe, dico la verità. Mi pento di non aver sentito la battuta di Mario Balotelli, ho rimproverato i miei. La ...

