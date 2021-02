Aggiornamento decoder Telesystem TS UP T2 HD e TS UP 4K Combo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Due decoder Smart Android della famiglia Telesystem si aggiornano! Ecco tutte le novità e le istruzioni di Aggiornamento software.TS UP 4K Combo Note di versione Risolto problema audio.Ottimizzazione modalità HDR adattativa per TV non compatibili HDR.Ottimizzazione Dolby Audio. TS UP T2HDNote di... Leggi su digital-news (Di venerdì 12 febbraio 2021) DueSmart Android della famigliasi aggiornano! Ecco tutte le novità e le istruzioni disoftware.TS UP 4KNote di versione Risolto problema audio.Ottimizzazione modalità HDR adattativa per TV non compatibili HDR.Ottimizzazione Dolby Audio. TS UP T2HDNote di...

