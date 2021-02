Zingaretti “Le priorità di Draghi coincidono con le nostre” (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ha prevalso in noi al di là di calcoli politici una spinta a fare subito ciò che serve all'Italia. Noi ci siamo e ci è venuto quasi naturale e d'istinto dire: mettiamoci al lavoro, ci siamo ancor più convintamente quando il professor Draghi ha indicato alcune priorità che coincidono perfettamente con il senso più profondo del programma che gli abbiamo consegnato e con i nostri obiettivi per superare la crisi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel suo intervento alla Direzione del partito.“Condividiamo il concetto della buona spesa pubblica, che non si perde in mille rivoli e che trasforma l'esistente attraverso una transizione ecologica dell'economia e la trasformazione digitale”, ha aggiunto.“Abbiamo trovato con Draghi una sintonia profonda – ha sottolineato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ha prevalso in noi al di là di calcoli politici una spinta a fare subito ciò che serve all'Italia. Noi ci siamo e ci è venuto quasi naturale e d'istinto dire: mettiamoci al lavoro, ci siamo ancor più convintamente quando il professorha indicato alcunecheperfettamente con il senso più profondo del programma che gli abbiamo consegnato e con i nostri obiettivi per superare la crisi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, nel suo intervento alla Direzione del partito.“Condividiamo il concetto della buona spesa pubblica, che non si perde in mille rivoli e che trasforma l'esistente attraverso una transizione ecologica dell'economia e la trasformazione digitale”, ha aggiunto.“Abbiamo trovato conuna sintonia profonda – ha sottolineato ...

