Truffa dei diamanti: confiscati 17 milioni con uno yacht di 30 metri (Di giovedì 11 febbraio 2021) Milano, 11 febbraio 2021 - Truffa dei diamanti : imprenditore patteggia e diventa esecutiva la confisca di beni per 17 milioni . Ha patteggiato 4 anni 4 mesi , infatti, l'imprenditore Nicolò Maria ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 11 febbraio 2021) Milano, 11 febbraio 2021 -dei: imprenditore patteggia e diventa esecutiva la confisca di beni per 17. Ha patteggiato 4 anni 4 mesi , infatti, l'imprenditore Nicolò Maria ...

reportrai3 : La GdF ha confiscato beni per circa 17 mln di euro all'imprenditore Nicola Pesce, che ha patteggiato 4 anni e 4 mes… - igorbrickil5S : RT @reportrai3: La GdF ha confiscato beni per circa 17 mln di euro all'imprenditore Nicola Pesce, che ha patteggiato 4 anni e 4 mesi nel fi… - SAPAFER : RT @reportrai3: La GdF ha confiscato beni per circa 17 mln di euro all'imprenditore Nicola Pesce, che ha patteggiato 4 anni e 4 mesi nel fi… - aliciasbb : RT @reportrai3: La GdF ha confiscato beni per circa 17 mln di euro all'imprenditore Nicola Pesce, che ha patteggiato 4 anni e 4 mesi nel fi… - Dondolino72 : RT @reportrai3: La GdF ha confiscato beni per circa 17 mln di euro all'imprenditore Nicola Pesce, che ha patteggiato 4 anni e 4 mesi nel fi… -