Tom Hanks per la prima volta su Netflix: esce "Notizie dal mondo" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tom Hanks approda su Netflix sotto un capello da cowboy con il film western "Notizie dal mondo", scritto e diretto da Paul Greengrass. Ecco la trama e le curiosità della pellicola già protagonista di nomination importanti. Di cosa parla il film? Sono passati cinque anni dalla fine della Guerra civile e il capitano e veterano Jefferson Kyle Kidd, interpretato da Tom Hanks, si mantiene girando di città in città raccontando storie. Durante uno dei suoi giri, la sua strada si incontra con quella di Johanna, una bambina di 10 anni. La piccola, catturata dal popolo dei Kiowa sei anni prima e allevata come una di loro, deve essere riconsegnata agli zii contro la sua volontà. Kidd accetta di consegnare la bambina ai legittimi custodi: durante il lungo viaggio, reso più duro ...

