Tempestilli-Reggina | tutti i retroscena sull’addio E sul successore

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tra Toninoe lasiamo ai titoli di coda, già certificati con il comunicato ufficiale del club. Storia di un rapporto che si è complicato (eufemismo) nelle ultime tre-quattro settimane: da plenipotenziario a separato in casa. Le incomprensioni con il presidente Gallo hanno portatoa presentare le dimissioni, comunque ad anticipare le sue intenzioni, in almeno quattro o cinque occasioni. Nell’ultima occasione gli sono state accettate all’interno di un balletto che non era più ammissibile. Arrivato per dirigere il settore giovanile,ha poi occupato una poltrona ancora più importante, quella di direttore generale, senza lasciare traccia. Ora lapenserà al sostituto, confermiamo -tra i papabili – il profilo di Ernesto Salvini, reduce da una lunghissima ...