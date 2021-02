Stellantis - Tavares: "La Chrysler è uno dei pilastri del gruppo" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Come la Fiat e la Peugeot, La Chrysler è uno dei tre pilastri su cui si fonda Stellantis. A pronunciare queste parole di fronte ai media americani è stato Carlos Tavares, timoniere del nuovo gigante automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA. Il manager francese ha così rassicurato tutti quelli che, in seguito al connubio tra francesi e angloamericani, pronosticavano un futuro incerto per lo storico marchio a stelle e strisce. Ceo cercasi. Beninteso, ci sono delle questioni da sistemare, e Tavares non ne fa mistero. La Chrysler al momento l'unico casato del gruppo a non avere un reggente nominato, giacché le redini sono state temporaneamente affidate a Tim Kuniskis, capo della Dodge deve ancora trovare un suo indirizzo specifico e un ceo capace di rispolverarne ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 11 febbraio 2021) Come la Fiat e la Peugeot, Laè uno dei tresu cui si fonda. A pronunciare queste parole di fronte ai media americani è stato Carlos, timoniere del nuovo gigante automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA. Il manager francese ha così rassicurato tutti quelli che, in seguito al connubio tra francesi e angloamericani, pronosticavano un futuro incerto per lo storico marchio a stelle e strisce. Ceo cercasi. Beninteso, ci sono delle questioni da sistemare, enon ne fa mistero. Laal momento l'unico casato dela non avere un reggente nominato, giacché le redini sono state temporaneamente affidate a Tim Kuniskis, capo della Dodge deve ancora trovare un suo indirizzo specifico e un ceo capace di rispolverarne ...

