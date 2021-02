Silvio Berlusconi, infortunio in casa: notte trascorsa in ospedale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una caduta ha causato a Berlusconi una contusione al fianco. Una nota di Forza Italia ha spiegato quali sono le condizioni Silvio Berlusconi (Getty Images)Brutto episodio per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che nella sua residenza romana Villa Grande è stato vittima di un incidente. Una caduta accidentale gli ha procurato una contusione al fianco. Questa mattina è stato dimesso e si è messo subito al lavoro per partecipare da remoto al voto in programma al Parlamento europeo. La notizia è stata diffusa da una nota del partito. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bomba carta esplosa vicino alla casa dell’eurodeputata Alessandra Moretti Ck12 Giornale. Leggi su ck12 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una caduta ha causato auna contusione al fianco. Una nota di Forza Italia ha spiegato quali sono le condizioni(Getty Images)Brutto episodio per il leader di Forza Italiache nella sua residenza romana Villa Grande è stato vittima di un incidente. Una caduta accidentale gli ha procurato una contusione al fianco. Questa mattina è stato dimesso e si è messo subito al lavoro per partecipare da remoto al voto in programma al Parlamento europeo. La notizia è stata diffusa da una nota del partito. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bomba carta esplosa vicino alladell’eurodeputata Alessandra Moretti Ck12 Giornale.

