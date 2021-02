Si è spento uno dei più importanti pianisti statunitensi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lutto nel mondo della musica. Si è spento il musicista Anthony “Chick” Corea. Aveva contratto una rara forma di cancro. Musica, morto Anthony “Chick” Corea: aveva il cancro su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lutto nel mondo della musica. Si èil musicista Anthony “Chick” Corea. Aveva contratto una rara forma di cancro. Musica, morto Anthony “Chick” Corea: aveva il cancro su Notizie.it.

falaheecms : RT @cmsmaeve: ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro. ognuno lo ha scelto e l’ha spento, ognuno volendo e soffrendo. e nutro un dubb… - cmsmaeve : ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro. ognuno lo ha scelto e l’ha spento, ognuno volendo e soffrendo. e nut… - Audry82194065 : Uno sguardo casuale fu l'origine del cataclisma ' che, mezzo secolo dopo, non si era ancora spent… - the_caturix : @alnomepensodopo @grande_flagello Perché è brutta da dire? Se io vedo che l'essersi spento è successo in concomitan… - PotrtMedved : Nell'ultimo mese e mezzo per non chiedermi come stesse lei, perché si fosse decisa a lasciarmi proprio quando ho in… -