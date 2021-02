Sempre alto il numero dei contati: 15.146 positivi e 391 morti in 24 ore (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il numero dei contagi non scende e il dei morti non cala. Ma se non ci saranno altre chiusure o misure che limitino i contatti la terza condata (posto che la seconda non è mai finita) è dietro l'... Leggi su globalist (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ildei contagi non scende e il deinon cala. Ma se non ci saranno altre chiusure o misure che limitino i contatti la terza condata (posto che la seconda non è mai finita) è dietro l'...

