Risultati degli Australian Open: Nadal in, out la Kenin (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nadal avanza senza difficoltà come da pronostico, proseguono anche Medvedev, Tsitsipas e Rublev. Nelle Donne eliminata la campionessa in carica Kenin. Ecco i Risultati degli Australian Open sia maschile che femminile. Quali sono i Risultati degli Australian Open maschili? Ci sarebbe poco da dire sulla prestazione del fortissimo tennista spagnolo. Nadal infatti domina in lungo e in largo Michael Mmoh, vincendo in maniera agevole. 6-1, 6-4 e 6-2 il punteggio finale della gara. Si potrebbe dire che si è trattato di un match condotto “con la sigaretta in bocca”. Nella normalità della prestazione di Nadal c’è però un episodio abbastanza controverso. Una signora alticcia infatti ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021)avanza senza difficoltà come da pronostico, proseguono anche Medvedev, Tsitsipas e Rublev. Nelle Donne eliminata la campionessa in carica. Ecco isia maschile che femminile. Quali sono imaschili? Ci sarebbe poco da dire sulla prestazione del fortissimo tennista spagnolo.infatti domina in lungo e in largo Michael Mmoh, vincendo in maniera agevole. 6-1, 6-4 e 6-2 il punteggio finale della gara. Si potrebbe dire che si è trattato di un match condotto “con la sigaretta in bocca”. Nella normalità della prestazione dic’è però un episodio abbastanza controverso. Una signora alticcia infatti ha ...

Mov5Stelle : Alle ore 12:00 di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, si è conclusa la consultazione attraverso la quale l’Assemblea… - Lorenzomonfreg : #Germania Oggi #Merkel al Bundestag ha parlato degli errori fatti in autunno con un lockdown troppo light. I risult… - vasco97273 : RT @Mov5Stelle: Alle ore 12:00 di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, si è conclusa la consultazione attraverso la quale l’Assemblea degli is… - GVMMYB3AR : @yoonvmoonx non saranno dei voti che tra anni nemmeno ricorderai a fermarti ricorda! hai avuto degli ottimi risulta… - soardogiovanni : RT @FondoInPiu: Secondo i risultati dell'osservatorio The world after #lockdown, curato da Nomisma e Crif, uno degli effetti collaterali de… -