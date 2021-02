Pokémon: per il 25° anniversario Post Malone terrà un concerto virtuale per i fan (Di giovedì 11 febbraio 2021) Pokémon. Post Malone. Lo spettacolo che nessun Allenatore si sarebbe mai aspettato: a seguito del Pokémon Day, il 28 febbraio, difatti, il noto cantante Post Malone terrà un concerto virtuale per festeggiare il 25° anniversario dalla nascita della serie. Il programma di festeggiamenti all'insegna della musica per il 25° anniversario è iniziato e durerà per tutto l'anno. Primo, grande appuntamento, un concerto virtuale che vedrà incontrarsi Pokémon e Post Malone. Un grande evento online che intende riunire i fan dei Pokémon e quelli della musica di tutto il mondo, per festeggiare i 25 anni del ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 febbraio 2021). Lo spettacolo che nessun Allenatore si sarebbe mai aspettato: a seguito delDay, il 28 febbraio, difatti, il noto cantanteunper festeggiare il 25°dalla nascita della serie. Il programma di festeggiamenti all'insegna della musica per il 25°è iniziato e durerà per tutto l'anno. Primo, grande appuntamento, unche vedrà incontrarsi. Un grande evento online che intende riunire i fan deie quelli della musica di tutto il mondo, per festeggiare i 25 anni del ...

oscurotuffo : 'so che siete intervenuti per salvare i pokémon' io semmai. solo io. solo io ho fatto tutto. questo sgorbio qua ha… - AshRetweets : RT @Eurogamer_it: #Pokémon: per il 25° anniversario #PostMalone terrà un concerto virtuale per i fan - Eurogamer_it : #Pokémon: per il 25° anniversario #PostMalone terrà un concerto virtuale per i fan - mitchferracci : RT @PokeMillennium: Pokémon GO Tour: un'intera settimana di festeggiamenti per la regione di Kanto Articolo di @mitchferracci #PokemonMille… - PokeMillennium : Pokémon GO Tour: un'intera settimana di festeggiamenti per la regione di Kanto Articolo di @mitchferracci… -

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon per Post Malone terrà un concerto virtuale per il 25° anniversario di Pokémon, altri eventi e distribuzioni speciali in arrivo

The Pokémon Company per celebrare l'evento distribuirà una password speciale che permetterà di aggiungere un Pikachu speciale, con la mossa canto che normalmente non può imparare, a tutti i giocatori ...

Arrivano i Pokémon palestrati, le figure di YHK che non si faranno catturare tanto facilmente

Probabilmente, per non rischiare di essere sconfitti durante le sfide, questi Pokémon hanno deciso di allenarsi duramente... e i risultati si vedono. Vedi anche Alexa: l'Echo Dot di Amazon entra nell'...

47 La migliore passeggino trio peg perego nel 2021 In base a 763 Recensioni StyleSheets.it TheCompanycelebrare l'evento distribuirà una password speciale che permetterà di aggiungere un Pikachu speciale, con la mossa canto che normalmente non può imparare, a tutti i giocatori ...Probabilmente,non rischiare di essere sconfitti durante le sfide, questihanno deciso di allenarsi duramente... e i risultati si vedono. Vedi anche Alexa: l'Echo Dot di Amazon entra nell'...