Pd | Zingaretti | ' unità sia sostanziale | non si alluda a contrapposizioni su linea' **

Linkiesta : Il governo #Draghi ha mandato il Pd completamente nel pallone (e già prima non stava granché) La sinistra non ries… - Rinaldi_euro : Nicola Zingaretti, 'il peggior scenario possibile'. Salvini nel governo Draghi, il Pd perde il controllo: rovinosa… - welikeduel : 'Il PD? Personalmente, da un lato fatto tutti un po' pena, nel senso di misericordia. Dall'altro fanno anche un po'… - Luckyhell75 : @LeonFerruzzi #zingaretti imbarazzante!!!!! mamma mia!!! ma come fa il pd ad avere un leader del genere! a sentire… - DomeDellaValle : RT @Luckyhell75: @DomeDellaValle #zingaretti imbarazzante!!!!! mamma mia!!! ma come fa il pd ad avere un leader del genere! a sentire lui i… -

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Zingaretti

Ilsi espone invece con Lorenzo Guerini, ex ministro della Difesa, ma potrebbe essere scalzato da Andrea Orlando, molto vicino al segretario Nicola, si racconta in ambienti dem. Dario ...'Nei collegi uninominali si deve guardare al territorio', spiega il capogruppoal Senato, Andrea Marcucci. Addirittura tra la segretaria toscana esono volate pure le scintille in una ...Zingaretti: “Non poniamo veti a Draghi, ma Pd e Lega sono e rimangono due forze alternative” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Siamo molto soddisfatti del contributo, dei contenuti e linee guida sulle qua ...Il premier incaricato sonda il terreno ma non svela nulla per non finire nel gioco dei veti incrociati. In lizza Di Maio e Patuanelli per M5s, Guerini, Orlando e Franceschini per il Pd ...