Motocross | il GP delle Nazioni non si terrà ad Imola

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Cambia il calendario del Mondialeche al momento è costretto a rinunciare al GP, previsto nel week-end del 26 settembre in Italia. Infront Moto Racing, associazione che gestisce la serie e Formula, società responsabile dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, hanno preso la decisione di annullare la manifestazione in seguito all’emergenza sanitaria. Gli organizzatori delcercano dunque una nuova sede di un evento che potrebbe non svolgersi. Ricordiamo infatti che lo scorso anno, in un calendario totalmente rivoluzionato, il GPnon fu disputato. David Luongo, CEO di infront Moto Racing, ha dichiarato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Con grande dispiacere dobbiamo annunciare che il Monster Energy FIM MXoN non si ...

dinoadduci : Imola, niente motocross delle Nazioni 2021 all'Autodromo - PayInCrypto : Il Motocross delle Nazioni 2021 non si farà ad Imola - scommesse_it : Imola, niente motocross delle Nazioni 2021 all'Autodromo - Tuttipazziperi1 : MXGP: il Motocross delle Nazioni non sarà ad Imola nel 2021 - CorriereRomagna : Motocross delle Nazioni, niente autodromo di Imola nel 2021 - -

Ultime Notizie dalla rete : Motocross delle

La Gazzetta dello Sport

... insieme al mondiale FIM Juniorche si terrà il 31 luglio - 1° agosto a Megalopoli in Grecia si svolgeranno come previsto. Salta il GPNazioni a Imola Brutte notizie per gli ...A causa della pandemia Covid - 19, Infront Moto Racing e Formula Imola hanno concordato che ilNazioni 2021 , inserito in calendario per il prossimo 25 - 26 settembre , non si svolgerà all'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari'. 'Ci dispiace che sia stata presa questa decisione ma non ...Annuncio vendita Honda GL 1800 Gold Wing (2007 - 11) usata a Trento - 8281124 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...Annuncio vendita Yamaha MT-10 SP (2017 - 20) usata a Peschiera del Garda, Verona - 8281105 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...