Mario Draghi in bilico sul cornicione | lo schifo di Beppe Grillo | Aspettando Rousseau Che fa | minaccia? | Guarda

(Di giovedì 11 febbraio 2021)sta godendo come un riccio nel tenere il Paese bloccato per una votazione farsa sulla piattaforma. Lo si evince chiaramente dal fotomontaggio che il garante del Movimento 5 Stelle ha pubblicato sui social con la didascalia “”: nell'immagine è raffiguratosu un, con Sergio Mattarella che lo osserva da una finestra. Il riferimento dell'ex comico è chiaramente all'esito della votazione online, che sarà determinante per la formazione del governo di “alto profilo” richiesto dal presidente della Repubblica. Ovviamente l'esito è scontato, come ogni volta che i 5 Stelle decidono di affidarsi alla piattaformaper giustificare una decisione “scomoda”. Sono già ...

Come se non bastasse, inoltre, potrebbe trattarsi di un esecutivo che dura un solo anno, visto che non è neppure da escludere un trasloco da Palazzo Chigi al Colle più alto. E pensare ...Continua a migliorare sensibilmente la situazione epidemiologica dell'Italia, se raffrontata a quella di una settimana fa. Si potrebbe ironicamente parlare di 'effetto', visto che l'ex presidente della Bce è ormai glorificato e santificato un po' da tutte le parti, con pochissime eccezioni. Ma ovviamente per il momento il premier incaricato da Sergio ...