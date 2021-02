M5S, Rousseau approva il governo Draghi. ai sì il 59,3% (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ha preso il via alle ore 10 sulla piattaforma Rousseau la votazione degli iscritti sul governo Draghi. Il voto sarà possibile fino alle 18. I risultati, saranno pubblicati dopo le ore 19». Agli attivisti si chiede: «Sei d'accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?». Ma 13 parlamentari 5S parlano di quesito «manipolatorio». Lo stallo nel Movimento si è sbloccato con l'arrivo del superministero per la transizione ecologica, per il quale si è speso il Garante Beppe Grillo. Il premier incaricato ieri ha incassato anche l'ok delle parti sociali. Quanto al team di governo, i ... Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ha preso il via alle ore 10 sulla piattaformala votazione degli iscritti sul. Il voto sarà possibile fino alle 18. I risultati, saranno pubblicati dopo le ore 19». Agli attivisti si chiede: «Sei d'accordo che il MoVimento sostenga untecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario?». Ma 13 parlamentari 5S parlano di quesito «manipolatorio». Lo stallo nel Movimento si è sbloccato con l'arrivo del superministero per la transizione ecologica, per il quale si è speso il Garante Beppe Grillo. Il premier incaricato ieri ha incassato anche l'ok delle parti sociali. Quanto al team di, i ...

ricpuglisi : Qui ho spiegato alla grillina @AnnaMacina73 che la vera svolta del governo potrebbe essere la loro assenza dal gove… - fattoquotidiano : Candidati contro il M5s alle Comunali, ma ancora autorizzati a votare su Rousseau. Giarrusso: “Attenzione a infiltr… - mante : È evidente che il M5S immagina i propri iscritti con diritto di voto su Rousseau come una platea non particolarment… - La7tv : #specialimentana M5S, il comunicato dell'esito del voto su #Rousseau: 'Sì al #GovernoDraghi per quasi il 60% degli… - Affaritaliani : Governo: voto M5S su Rousseau, vince il sì a Draghi con il 59,3% -