Istituto Pascale, intesa con la Healthware Group per lo sviluppo delle terapie digitali in oncologia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Telemedicina, intelligenza artificiale, fascicolo sanitario elettronico, app. In sostanza: salute digitale, quella che si avvale di programmi software di alta qualità per prevenire, gestire, trattare una malattia, alla stessa stregua della medicina tradizionale, ma in più, in maniera più veloce, e soprattutto facendolo a distanza. Anche da un telefonino o da un computer. Nasce così l’accordo tra l’Istituto dei tumori di Napoli e la Healthware Group, finalizzato ad attività di ricerca e terapie digitali. Grazie alle reciproche aree di competenza, il gruppo leader internazionale di consulenza in ambito sanitario e il Pascale, con questo protocollo di intesa, promuoveranno e realizzeranno soluzioni innovative nel campo delle tecnologie ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 febbraio 2021) Telemedicina, intelligenza artificiale, fascicolo sanitario elettronico, app. In sostanza: salute digitale, quella che si avvale di programmi software di alta qualità per prevenire, gestire, trattare una malattia, alla stessa stregua della medicina tradizionale, ma in più, in maniera più veloce, e soprattutto facendolo a distanza. Anche da un telefonino o da un computer. Nasce così l’accordo tra l’dei tumori di Napoli e la, finalizzato ad attività di ricerca e. Grazie alle reciproche aree di competenza, il gruppo leader internazionale di consulenza in ambito sanitario e il, con questo protocollo di, promuoveranno e realizzeranno soluzioni innovative nel campotecnologie ...

