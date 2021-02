Gruppo Mare cerca 25 ingegneri, priorità a under 30 e donne (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Gruppo Mare, nato a Pomigliano d’Arco (Na) nel 2001 per offrire servizi innovativi alle piccole e medie imprese italiane e articolato in otto società attive in tre aree (Innovation Management, Digital Product e Engineering), potenzia la divisione Ricerca e Sviluppo con 25 nuove risorse, da inserire in organico nel corso del primo semestre 2021. Si ricercano, in particolare, ingegneri (gestionali/informatici/ambientali/meccanici/aerospaziali), anche alla prima esperienza lavorativa. Il contratto di lavoro offerto è inizialmente a tempo determinato ma con buone possibilità di proroga e di trasformazione a tempo indeterminato. È previsto un periodo di formazione interna per l’inserimento in azienda. Oltre alle competenze specialistiche, saranno valutate le soft skills. In particolare: autonomia, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il, nato a Pomigliano d’Arco (Na) nel 2001 per offrire servizi innovativi alle piccole e medie imprese italiane e articolato in otto società attive in tre aree (Innovation Management, Digital Product e Engineering), potenzia la divisione Rie Sviluppo con 25 nuove risorse, da inserire in organico nel corso del primo semestre 2021. Si rino, in particolare,(gestionali/informatici/ambientali/meccanici/aerospaziali), anche alla prima esperienza lavorativa. Il contratto di lavoro offerto è inizialmente a tempo determinato ma con buone possibilità di proroga e di trasformazione a tempo indeterminato. È previsto un periodo di formazione interna per l’inserimento in azienda. Oltre alle competenze specialistiche, saranno valutate le soft skills. In particolare: autonomia, ...

