Francesco Sarcina a ‘Verissimo’ racconta di essere uscito dal tunnel della droga grazie ad un suo famoso collega. E su Clizia Incorvaia…

Leggi su isaechia

(Di giovedì 11 febbraio 2021), frontman del gruppo Le Vibrazioni, è stato uno degli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata che andrà in onda sabato 13 febbraio. Il cantautore ha dapprima presentato in anteprima la sua autobiografia dal titolo Nel mezzo, dove ha ripercorso quelli che sono stati gli episodi che hanno segnato la sua vita nel profondo, come l’abuso di sostanze stupefacenti di cui lui stesso ha parlato nel corso dell’intervista: Sono nato nelle periferie milanesi dove giravano violenza e. All’inizio non facevo un uso così pesante di sostanze, ma il problema era la mentalità. Gli abusi sono arrivati dopo, ma questa cosa è stata una cicatrice che mi ha leso parecchio. E ancora: Vivere al limite dell’impossibile, in maniera borderline, porta sull’orlo dell’esasperazione. Questa cosa inevitabilmente attrae persone ...