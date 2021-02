Forza Horizon 5 potrebbe essere ambientato in Giappone

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Mentre pochi giorni fa abbiamo appreso che4 sarà il primo titolo della serie ad arrivare su Steam, ora emergono possibili informazioni sul prossimo capitolo della serie. Stando a un leak comparso su Reddit, sembra che5 saràin. La possibile ambientazione è stata suggerita da una foto che sembra sia stata scattata da un dipendente di Playground Games. Anche se l'immagine non è esattamente di qualità, possiamo vedere scritte le località che non lasciano troppo spazio all'immaginazione, come Yokohama. Leggi altro...

... con ciò che ha fatto subito balenare in mente ai giocatori che il team in realtà sia al lavoro anche su un secondo gioco:5 . Mancando ancora l'annuncio ufficiale risulta difficile ...
Forza Horizon 5 ci farà sfrecciare in Giappone? Un leak rivela la possibile ambientazione del prossimo capitolo.
La serie Forza da molti anni oramai alterna il Motorsport all'Horizon, mentre si attende il lancio di Forza Motorsport 8, previsto per il 2021 su Xbox ...