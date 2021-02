Fiorentina | tolta una giornata di squalifica a Milenkovic | con la Sampdoria ci sarà

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La Corte sportiva d’Apello Nazionale ha accolto il reclamo dellasulle due giornate didi Nikolain seguito alla “testata” con Belotti nella gara con il Torino. La Corte “Sentito l’arbitro accoglie e, per l’effetto, ridetermina la sanzione dellain unaeffettiva con ammenda di 10mila euro”.quindi contro lapotrà giocare avendo già scontato unadicontro l’Inter. Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Lavanta di certo giocatori molto interessanti come Ribery, Vlahovic e Castrovilli, ... La Sampdoria, invece, si èdiverse soddisfazioni nella prima metà della stagione, nonostante ...... dovela formazione giallorossa, litigano per la seconda piazza Juventus, Soa, Sampdoria, ...09.05 Western Sydney Wanderers - Melbourne Victory (A - League) - SPORTITALIA 13.00 SPAL -(...E' stato accolto dalla Corte sportiva d'Appello Nazionale il ricorso della Fiorentina sulle due giornate di squalifica comminate a Milenkovic, in seguito alla presunta testata con ...Il difensore serbo sarà tra i protagonisti di Sampdoria-Fiorentina. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale gli ha tolto un turno di stop.