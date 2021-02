Fiorentina, Biraghi ammette: “Classifica difficile e Commisso non è contento” (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Fiorentina sta attraversando un momento non semplice. La vittoria contro la Juventus sembrava diventata la svolta definitiva della stagione. Tuttavia la recente sconfitta contro l'Inter ha riaperto crepe e alimentato dubbi. Serve dunque un nuovo successo per tornare a guardare con serenità la Classifica.MOMENTO difficileIl terzino Cristiano Biraghi ha commentato la situazione della sua squadra ai microfoni Rai: "È un momento che a inizio anno nessuno si aspettava. È dura gestire questa situazione, ma siamo professionisti e dobbiamo saperne uscire fuori. Commisso? Per quello che sta investendo è normale che non sia affatto contento. Ci ha chiesto di dare il massimo, come del resto stiamo facendo. Queste tre partite che ci aspettano sono molto importanti per sistemarci in ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lasta attraversando un momento non semplice. La vittoria contro la Juventus sembrava diventata la svolta definitiva della stagione. Tuttavia la recente sconfitta contro l'Inter ha riaperto crepe e alimentato dubbi. Serve dunque un nuovo successo per tornare a guardare con serenità la.MOMENTOIl terzino Cristianoha commentato la situazione della sua squadra ai microfoni Rai: "È un momento che a inizio anno nessuno si aspettava. È dura gestire questa situazione, ma siamo professionisti e dobbiamo saperne uscire fuori.? Per quello che sta investendo è normale che non sia affatto. Ci ha chiesto di dare il massimo, come del resto stiamo facendo. Queste tre partite che ci aspettano sono molto importanti per sistemarci in ...

