Chi è Luigi Diberti, vita privata e carriera: tutto sul noto attore italiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Questa sera, 11 Febbraio 2021, andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata di "Che Dio ci aiuti 6", la famosa serie Tv con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. All'interno del cast anche il noto attore italiano Luigi Diberti nel ruolo di Primo, il padre della protagonista. Primo nasconde un segreto: soffre di una malattia che gli permetterà di entrare di nuovo in contatto con la figlia, con cui non parla da diversi anni. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata e pubblica dell'attore? Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com'è iniziata la sua carriera nel mondo del cinema italiano? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Leggi anche –> Chi è Erasmo Genzini, la new entry di "Che Dio ci aiuti 6": ...

