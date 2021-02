ArcelorMittal | riduce rosso nel 2020 | ma crollano vendite acciaio

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) –chiude ilcon una perdita di 0,7 miliardi di dollari in riduzione rispetto aldi 2,5 miliardi registrato nel 2019. Lesono scese del 24,6% a 53,3 miliardi dai 70,6 miliardi dell’anno precedente a causa dell’impatto Covid sulle minori forniture die il calo dei prezzi dell’(-8,7%). Il gruppo è riuscito a tornare all’utile per 1,2 miliardi nell’ultimo trimestre dell’anno che si da poco concluso rispetto a una perdita di 261 milioni nel terzo trimestre. Il CdA ha deciso di riprendere la distribuzione del dividendo base di 0,30 dollari per azione che sarà pagato a giugno 2021 e prevede anche un ulteriore ritorno per gli azionisti, lanciano un buyback da 570 milioni di dollari.

Ultime Notizie dalla rete : ArcelorMittal riduce

QuiFinanza

chiude il 2020 con una perdita di 0,7 miliardi di dollari in riduzione rispetto al rosso di 2,5 miliardi registrato nel 2019. Le vendite sono scese del 24,6% a 53,3 miliardi dai 70,6 ...Leggi Anche Ex Ilva, Mittal ferma 3 impianti del siderurgico ei turni. Sindacati a governo ... e Leggi Anche Ex Ilva, slitta la firma-Invitalia per l'ingresso dello Stato. Arcuri: '...(Teleborsa) - ArcelorMittal chiude il 2020 con una perdita di 0,7 miliardi di dollari in riduzione rispetto al rosso di 2,5 miliardi registrato nel 2019. Le vendite sono scese del 24,6% a ...Produzione “Made in EU” sotto pressione nella corsa globale all’acciaio “verde”, in primis ArcelorMittal. Accelerare o lo faranno i concorrenti asiatici.