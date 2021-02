15mila contagi e 391 morti, calano i ricoveri. Un bollettino da "riapertura", ma è terrore-varianti: ecco tutte le cifre (Di giovedì 11 febbraio 2021) Continua a migliorare sensibilmente la situazione epidemiologica dell'Italia, se raffrontata a quella di una settimana fa. Si potrebbe ironicamente parlare di “effetto Mario Draghi”, visto che l'ex presidente della Bce è ormai glorificato e santificato un po' da tutte le parti, con pochissime eccezioni. Ma ovviamente per il momento il premier incaricato da Sergio Mattarella non c'entra nulla con la gestione della pandemia e con il lento ma costante miglioramento dei dati. Il bollettino di giovedì 11 febbraio rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 15.146 contagiati, 19.838 guariti e 391 morti (sette giorni fa erano stati 422). Tra l'altro rispetto alla scorsa settimana si è confermata la tendenza ad effettuare più tamponi: nelle ultime 24 ore ne sono stati analizzati 292.533 con tasso di positività al ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Continua a migliorare sensibilmente la situazione epidemiologica dell'Italia, se raffrontata a quella di una settimana fa. Si potrebbe ironicamente parlare di “effetto Mario Draghi”, visto che l'ex presidente della Bce è ormai glorificato e santificato un po' dale parti, con pochissime eccezioni. Ma ovviamente per il momento il premier incaricato da Sergio Mattarella non c'entra nulla con la gestione della pandemia e con il lento ma costante miglioramento dei dati. Ildi giovedì 11 febbraio rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 15.146ati, 19.838 guariti e 391(sette giorni fa erano stati 422). Tra l'altro rispetto alla scorsa settimana si è confermata la tendenza ad effettuare più tamponi: nelle ultime 24 ore ne sono stati analizzati 292.533 con tasso di positività al ...

