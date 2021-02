Via libera degli iscritti M5S alla nuova governance composta da 5 membri. Su Rousseau oltre 24mila Sì. Ma serve una seconda votazione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Via libera su Rousseau da parte degli iscritti M5S alla nuova governance composta da 5 membri che archivia la stagione del capo politico. Il secondo quesito, che introduce il nuovo organo, ha visto prevalere i Sì con l’83,5% (24.340 voti) contro il 16,5% (4.793) dei no. A votare sono stati 29.133 iscritti. Tuttavia, poiché non ha partecipato alle votazioni almeno la maggioranza assoluta degli iscritti, così come previsto dallo dallo Statuto del Movimento, si procederà con la seconda convocazione dell’Assemblea degli iscritti dalle 12 di martedì 16 febbraio fino alle 12 di mercoledì 17 febbraio. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Viasuda parteM5Sda 5che archivia la stagione del capo politico. Il secondo quesito, che introduce il nuovo organo, ha visto prevalere i Sì con l’83,5% (24.340 voti) contro il 16,5% (4.793) dei no. A votare sono stati 29.133. Tuttavia, poiché non ha partecipato alle votazioni almeno la maggioranza assoluta, così come previsto dallo dallo Statuto del Movimento, si procederà con laconvocazione dell’Assembleadalle 12 di martedì 16 febbraio fino alle 12 di mercoledì 17 febbraio. L'articolo LA NOTIZIA.

